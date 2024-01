Adson chega ao Rio e fala em entrar para a história do Vasco

O quarto reforço do Vasco para a temporada de 2024 já está em solo carioca. Na noite desta sexta-feira (19), Adson desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar sua trajetória no Gigante da Colina. O atacante conversou com a imprensa logo que apareceu no saguão e deixou claro que sua expectativa em relação a passagem pelo Cruz-Maltino está longe de ser baixa.

“Ficaria muito lisonjeado de entrar para a história do Vasco. Todo jogador sonha jogar em um clube grande e agora vim para um gigante. Espero fazer um trabalho excelente e representar a torcida vascaína em campo. Eu e minha família estamos muito felizes”, declarou.

Adson deve estrear contra o Madureira

Egresso do Nantes, da França, Adson passará por exames médicos, assinará contrato e, por fim, será oficialmente apresentado como reforço do clube. Todo esse trâmite deve acontecer na próxima semana. Por conta disso e pela necessidade de ambientação, o atacante deve ficar à disposição do técnico Ramón Díaz apenas na quarta rodada do Estadual, diante do Madureira.

Antes de tudo, a expectativa no Vasco é de que Adson ocupe a lacuna que deixará Gabriel Pec. O atacante, nesse ínterim, está em vias de ir para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Revelado no Corinthians, Adson disputou 114 jogos e marcou 13 gols com a camisa alvinegra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.