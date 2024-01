Caxias x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Caxias e Grêmio, as equipes que decidiram o Campeonato Gaúcho no ano passado se enfrentarão logo na primeira rodada da competição em 2024. Neste sábado (20/1), às 16h30 (de Brasília), os times abrem a competição dispostos a, no mínimo, repetirem a final. Ano passado, aliás, passado deu Grêmio, assim como nas cinco competições anteriores. O tradicional Estádio Centenário, na Serra Gaúcha, será o palco do novo capítulo na história do confronto.

Onde assistir

RBS TV (Globo, TV aberta) e Premiere (pay-per-view), a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Caxias

Vice-campeão no ano passado, o Caxias, antes de tudo, não se faz de rogado em suas pretensões. Declaradamente se diz candidato a fazer com que a final de 2024 termine com o seu segundo título na história da competição. Para isso, confia não só no elenco remanescente de 2023 – que conquistou o acesso à Série C do Brasileiro – quanto nos reforços contratados. Para o duelo de abertura do Gauchão, o técnico Gerson Gusmão, entretanto, não confirmou o time que iniciará a partida. As dúvidas ficam por conta do lateral Marcelo, do zagueiro Dirceu e do atacante Robinho. Caso não possa contar com eles, a tendência é que joguem Matheus Rocha, Alisson e Galvan.

Como chega o Grêmio

Primordialmente em busca do hepta. O técnico Renato Gaúcho entende que, embora haja competições de maior importância ao longo do ano, seguir fazendo história empilhando gauchões consecutivamente também é fundamental. Com o objetivo de largar bem na temporada, o clube, que fez contratações de peso na janela de transferências, provavelmente contará com uma delas já neste sábado (20): Soteldo. Apresentado sexta-feira (19), o novo camisa 7 a princípio deve ser escalado de início.

CAXIAS X GRÊMIO

1ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: sábado, 20/01/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

Caxias: Fabian Volpi; Matheus Rocha, Alisson (Dirceu), Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser e Tomas Bastos; Galvan (Robinho), Vitor Feijão e Álvaro. Técnico: Gerson Gusmão

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Rafael Klein

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes e André Bitencourt

