Cruzeiro empresta Stênio para clube da Segundona portuguesa

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (19/1) que emprestou o atacante Stênio ao futebol português. O jogador – constantemente convocado para a Seleção Sub-20, mas que vinha sendo pouco aproveitado no time principal da Raposa – atuará até o fim da temporada do AVS, da Segundona portuguesa. Stênio, inclusive, já posou com a camisa do clube português, que é da região de Santo Tirso (Norte do país),

Stênio e o AVS

O atacante vai para um clube que tem uma história curiosa. Até a temporada passada, se chamava Vilafranquense SAD. Porém, os dirigentes resolveram mudar o clube da cidade natal, Vila Franca de Xira (na Grande Lisboa), para Aves, buscando aumentar o patrocínio e trocando o nome para AVS. Tudo para aproveitar a tradição da cidade, que contava com um clube histórico em Portugal, o Desportivo Aves, mas que faliu e fechou as portas em 2020. Mas o AVS Futebol SAD não tem nada a ver com o antigo clube da cidade.

O AVS disputa o acesso com o Santa Clara (lider com 36 pontos) e o Nacional da Ilha da Madeira (34 pontos, o mesmo do AVS), Apesar da boa campanha, o time tem um dos ataques menos eficazes da Segundona e a chegada de Stênio tem como objetivo para minimizar este problema. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados sobem automaticamente à elite. O terceiro colocado joga uma repescagem contra o antepenúltimo colocado da Primeira Divisão.

