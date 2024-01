Torneio Pré-Olímpico começa neste sábado; saiba onde assistir

Vai começar, enfim, o Torneio Pré-Olímpico 2024 da Conmebol. Afinal, neste sábado dez seleções sul-americanas começam a sonhar com duas vagas para as Olimpíadas de Paris, entre julho e agosto. A competição acontecerá na Venezuela, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

As seleções estão divididas em dois grupos de cinco equipes, mas as duas melhores de cada chave avançam para o quadrangular final. Na segunda fase, porém, apenas os dois melhores garantem a classificação para os Jogos Olímpicos.

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Equador, Colômbia, Venezuela e Bolívia. A Seleção Brasileira, entretanto, folga nesta rodada, e as outras quatro seleções vão a campo. A estreia do time de Ramon Menezes acontece na terça-feira, contra os bolivianos. No Grupo B, Argentina, Peru, Chile, Uruguai e Paraguai medem forças.

EQUADOR X COLÔMBIA

Data e horário: 20/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

Onde assistir: SporTV 3

VENEZUELA X BOLÍVIA

Data e horário: 20/01/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

Árbitro: Roberto Perez (PER)

Assistentes: Enrique Pinto (PER) e Stephen Atoche (PER)

Onde assistir: SporTV

