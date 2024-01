Renato Augusto usará número que foi de Deco no Fluminense

O Fluminense convive com a expectativa da estreia de Renato Augusto, um dos seus principais reforços para a temporada de 2024. No entanto, o jogador fez uma mudança antes de debutar em campo. O meio-campista tinha escolhido o número 88, entretanto mudou de ideia e usará a camisa 20.





O número, por sinal, é o mesmo número utilizado por Deco, que foi campeão brasileiro pelo Tricolor de Laranjeiras em 2010 e 2012. Desde então, a numeração passou a ser marcante na história do clube carioca, que espera repetir o feito agora com Renato, que teve passagem pelo futsal ainda no início da carreira.

Na temporada passada, Danielzinho chegou a utilizar a numeração na Copa Libertadores, porém segue com a 55 nas outras competições. a informação é do portal ‘Trivela’. A camisa 10 segue com Paulo Henrique Ganso, enquanto a 8, que Renato utilizou no Corinthians, é de Martinelli.

Na estreia pelo Campeonato Carioca, o Fluminense empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, no Raulino de Oliveira. Entre os reforços, apenas Antônio Carlos fez sua estreia. Assim, Renato Augusto e Felipe Alves ainda não estiveram em campo. Na coletiva, o auxiliar Marcão explicou a ausência do meio-campista.

“O Renato (Augusto) vamos respeitar o preparo dele, o que ele pediu em relação a questão física. Respeitar a pré-temporada para quando ele tiver bem, se sentir confortável e adaptado, ele poder contribuir com essa garotada. Ele tem feito tudo o que os meninos estão fazendo durante a semana, mas precisamos respeitar o tempo dele. Está feliz, tem nos ajudado durante o treino. E com a ajuda e experiência, ele consegue contribuir”, disse.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.