Festa dos Gabrieis na goleada do Arsenal

Com o zagueiro Gabriel Magalhães fazendo a diferença, o Arsenal goleou o Crystal Palace por 5 a 0, neste sábado (20/1), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O defensor da Seleção Brasileira fez o primeiro gol e foi determinante para o segundo (contra de Henderson). Sempre em lance de bola parada, ainda participou de uma jogada que terminou com uma bola na trave. Trossard fez o terceiro. O outro Gabriel, o Martinelli, que saiu do banco, marcou dois gols na reta final neste duelo em que os Gunners jogaram em casa, no Emirates.

Com a vitória neste duelo londrino, o Arsenal vai aos 43 pontos, atrás de Liverpool (45 pontos) e Manchester City (43). Já o Crystal Palace, que tem John Textor (o mesmo do Botafogo, como dono da SAF) tem 21 pontos. Dessa forma, ocupa o 14º lugar, próximo da zona de rebaixamento (o Luton Town, primeiro dentro do Z3, tem 16 pontos e menos um jogo).

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Magalhães detona

O Arsenal teve bom volume de jogo no primeiro tempo, com 64% de posse e mais finalizações (8 a 6). Sempre buscando jogadas em bola parada, o Arsenal foi bem mais perigoso e contou com um elemento-surpresa, o zagueiro Gabriel Magalhães. Sempre que foi ao ataque, mesmo marcado em cima pelo zagueiro Chris Richards, levou vantagem sobre o defensor em quase todos os lances. Dois deles, resultaram em gol. Aos dez minutos, Declan Rice cobrou escanteio da esquerda, Magalhães ganhou de Richards na cabeça e fez 1 a 0. Aos 36, após escanteio da direita, Magalhães cabeceou, a bola bateu no goleiro Henderson e entrou (gol contra o arqueiro).

E Magalhaes quase fez um terceiro em após escanteio. Mas, desta vez, bateu na trave. Já o Crystal teve uma oportunidade real: o goleiro dos Gunners, Rayan, deu um passe errado, nos pés de Lerma, que chutou. Contudo, Rayan se recuperou e voou para evitar o gol.

Martinelli garante a goleada do Arsenal

No segundo tempo, o Arsenal seguiu com a estratégia de mandar os zagueiros para a área em bola parada. E também aproveitando espaços para contra-ataques. Dessa forma, ampliou com Trossard. Com 3 a 0, foi só tocar a bola e ainda ampliar com dois gols no finzinho, ambos marcados por Gabriel Martinelli, que saiu do banco no segundo tempo. Aliás, o terceiro Gabruiel do time, Jesus, fez uma boa partida. Só faltou o gol.

Jogos da 21ª rodada do Inglês

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×1 Luton Town

Sábado (13/1)

Chelsea 1×0 Fulham

Newcastle 2×3 Manchester City

Domingo (14/1)

Everton 0x0 Aston Villa

Manchester United 2×2 Tottenham

Sábado (20/1)

Arsenal 5×0 Crystal Palace

Brentford x Nottingham Forest – 14h30

Domingo (22/1)

Shefffield United x West Ham – 11h

Bournemouth x Liverpool – 13h30

Brighton x Wolverhampton – 16h45

