Fluminense x Portuguesa-RJ: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatar por 1 a 1 na estreia, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Carioca neste domingo (21). Assim, o Tricolor mede forças com a Portuguesa-RJ, às 16h (de Brasília), em Moça Bonita, pela segunda rodada do Estadual. Em campo, Marcão será novamente o comandante da equipe, que levará jogadores da base, assim como atletas que não disputaram o Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita.

Na estreia, a equipe da Ilha do Governador derrotou o Bangu por 1 a 0 e tenta surpreender a equipe de Laranjeiras para seguir com 100% de aproveitamento na competição. Ainda sem Fernando Diniz e o elenco principal, que se reapresentam no próximo dia 25, o foco do Tricolor, atual bicampeão, é não tropeçar novamente para não deixar o pelotão de frente da Taça Guanabara se distanciar.

Onde assistir

O confronto deste domingo (21) terá a transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e GOAT (YouTube), a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Fluminense

A tendência é que Marcão repita a escalação da estreia, com um grupo repleto de jogadores da base. No sistema defensivo, Antônio Carlos fez sua estreia diante do Volta Redonda e deve seguir como titular para adquirir ritmo de jogo. Outros dois reforços, aliás, estão regularizados e podem estrear: o meia Renato Augusto e o goleiro Felipe Alves. No entanto, dependerá da comissão técnica e do lado físico de ambos os jogadores.

Como chega a Portuguesa-RJ

A Lusa terá força máxima para tentar surpreender e derrotar o atual campeão da Copa Libertadores. Em campo, o time deve ser o mesmo que venceu o Bangu por 1 a 0. Além disso, quer aproveitar que o adversário está sem seus principais jogadores para somar mais três pontos e almejar uma classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

FLUMINENSE X PORTUGUESA-RJ

Campeonato Carioca – 2ª rodada

Data: 19/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano; Arthur, Felipe Andrade e Gustavo Apis; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.

Portuguesa-RJ: Dida; Joazi, Diego Guerra, Rodolfo Filemon; Pará; Wellington César, João Paulo e Anderson Rosa; Romarinho, Nenê Bonilha e Patrick Carvelho. Técnico: José Carlos Ângelo

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Auxiliares: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Fabiana Nóbrega Pitta

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.