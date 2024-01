Fluminense acerta a contratação do meio-campista Gabriel Pires

O Fluminense anunciou, neste sábado (20), a contratação do meio-campista Gabriel Pires. O jogador, de 30 anos, já esteve no CT Carlos Castilho para assinar em definitivo com o Tricolor até o fim de 2025. Na temporada passada, o atleta, que pertencia ao Benfica, de Portugal, atuou pelo Botafogo por empréstimo. O clube carioca informou que ele vestirá a camisa número 22.





“Fiquei muito feliz quando soube do interesse e quando cheguei aqui no CT, onde fui muito bem recepcionado por todos e pude ver a estrutura. Muito feliz de chegar a um clube tão grande e com tantos títulos, inclusive recém-campeão da América. Então fiquei feliz com essa oportunidade de estar em um ambiente de títulos. Vim para ajudar e, se Deus quiser, conquistar mais ainda”, afirmou o meia ao site oficial do clube carioca.

O jogador chegou ao futebol europeu ainda jovem, quando foi contratado pela Juventus, da Itália. Além disso, teve passagens por Pro Vercelli-ITA, Spezia-ITA, Livorno-ITA, Leganés-ESP e, por fim, o Benfica. Ainda fora do Brasil, o meio-campista também atuou pelo Al-Gharafa, do Qatar.

“A expectativa é a melhor possível, a mais positiva. Sempre antes de começar penso nas coisas mais altas possíveis, venho para dar o meu melhor. Feliz em poder voltar a atuar no Brasil, estou há pouco tempo aqui e pouca gente me conhece. Então estou aqui para dar o meu melhor”, completou.

Conhece bem o futebol carioca

Na última temporada, Gabriel Pires defendeu as cores do Botafogo. Nesse sentido, fez 34 partidas, treze delas como titular e estufou a rede em duas oportunidades. Ao se recuperar de uma lesão na panturrilha, tornou-se titular na reta final do Campeonato Brasileiro.

Além de Gabriel Pires, o Fluminense também já oficializou as contratações do zagueiro Antônio Carlos, que inclusive já estreou, do goleiro Felipe Alves e do meia Renato Augusto. Por fim, as negociações com o Pachuca, do México, pelo meia-atacante uruguaio David Terans estão avançadas.

