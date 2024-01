Nova Iguaçu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da goleada sobre o Audax-RJ na estreia, o Flamengo mede forças com o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca neste domingo (21), às 18h10 (de Brasília). O confronto será no Almeidão, em João Pessoa, visto que o Rubro-Negro decidiu mandar seus primeiros jogos para alguns estádios do Norte e Nordeste do Brasil.

Na estreia, o Carrossel da Baixada também venceu, ao bater o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Além disso, tenta aproveitar que o adversário terá meninos da base para somar mais três pontos e seguir com 100% de aproveitamento.

Onde assistir

O confronto deste domingo (21), às 18h10 (de Brasília) terá a transmissão de Bandeirantes (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Goat (Youtube).

Como chega o Flamengo

O Flamengo estará em campo no mesmo dia em dois países diferentes. De um lado, o time principal está nos Estados Unidos, onde faz a pré-temporada, com dois amistosos. O time carioca mede forças com o Philadelphia Union neste domingo às 16h, enquanto encara o Orlando City no sábado seguinte. Do outro, o grupo composto por jogadores da base entram em campo no Almeidão, em João Pessoa neste domingo (21). Além disso, a equipe também está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, algo que pode afetar também na escalação.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu, por sua vez, deseja ter um desempenho superior a edição passada, quando ficou de fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Na estreia, a equipe derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1, com gols de Carlinhos e João Vitor, enquanto Hugo Cabral descontou. Além disso, o time da Baixada quer manter os 100% de aproveitamento, ainda mais diante de um adversário repleto de jogadores da base.

NOVA IGUAÇU X FLAMENGO

Campeonato Carioca – 2ª rodada

Data: 19/01/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa, Paraíba (PB)

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael, Ítalo Silva; Ronald, Albert, João Victor; Ezequiel, Carlinhos e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Santiago Ocampos, Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton, Rayan Lucas e Lorran; Werton, Petterson e Thiaguinho. Técnico: Mário Jorge.

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto e Júlio César de Souza Gaudêncio

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.