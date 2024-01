Sampaio Corrêa x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco estreou com vitória no Campeonato Carioca e quer manter o 100% de aproveitamento neste domingo (21). Assim, o Cruz-Maltino entra em campo às 20h30 (de Brasília), em Bacaxá, para medir forças com o Sampaio Corrêa pela segunda rodada do Estadual, ainda com uma escalação recheada de reservas.

A equipe de São Januário repetirá a experiência da última quarta, quando entrou em campo duas vezes no mesmo dia. O elenco principal encara o Deportivo Maldonado em amistoso da pré-temporada, no Uruguai, no mesmo horário.

Onde assistir

O confronto deste domingo (21) terá a transmissão de Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube).

Como chega o Sampaio Corrêa

A equipe de Saquarema estreou com derrota no Campeonato Carioca. Nesse sentido, o time sofreu um revés por 2 a 1 para o Nova Iguaçu e busca os primeiros pontos na competição estadual. Atual campeão da Série A2 do Carioca (segunda divisão), o Sampaio almeja alçar voos maiores e não ser apenas um coadjuvante que luta contra o rebaixamento. Assim, no elenco, um dos destaques é o centroavante Elias, ex-Botafogo.

Como chega o Vasco

No momento, a equipe está sob a liderança do técnico William Batista, do sub-20. O Vasco iniciou a competição com uma equipe alternativa, visto que a equipe principal disputa amistosos fora do país na pré-temporada. Na primeira rodada, a equipe bateu o Boavista por 2 a 0, com gols de Manuel Capasso e Leandrinho. Com o resultado, o time ocupa a vice-liderança, com a mesma pontuação do Flamengo, porém, atrás pelo critério de saldo de gols.

SAMPAIO CORRÊA X VASCO

Campeonato Carioca – 2ª rodada

Data: 19/01/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Sampaio Corrêa: Diogo; Yago Rocha, Lucas Carvalho, Pablo, Eduardo Thuram; Eduardo Rosado, Marcelo, Alexandre Souza; Gustavo Tonoli, Hugo, Cabral e Davi Santos Técnico: Silvestre dos Anjos.

Vasco: Halls; Miranda, Capasso, Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo, Mateus Carvalho, Barros e Patrick de Lucca; Orellano e Paixão. Técnico: William Batista.

Árbitro: Bruno Mota Correia

Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Naiara Mendes Tavares

