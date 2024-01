São Paulo empresta Gabriel Neves para clube argentino

O São Paulo fechou acordo com o Independiente, da Argentina, e emprestou Gabriel Neves para a temporada de 2024. Assim, o volante deve ficar com os hermanos até o fim deste ano e, se houver interesse, o clube pode comprá-lo do Tricolor Paulista por 3 milhões de dólares (hoje, cerca de R$ 14,7 milhões). De acordo com os termos da negociação, o Independiente vai pagar integralmente o salário do volante.

Após Ceni, Gabriel Neves perdeu espaço

Gabriel Neves é uruguaio, nascido na cidade de Maldonado, e começou a carreira profissional no Nacional em janeiro de 2018. Assim, em agosto de 2021, ele chegou ao São Paulo pela primeira vez, por empréstimo. Ficou até dezembro de 2022, quando voltou para o Nacional. Em janeiro de 2023, o São Paulo conseguiu uma negociação definitiva do atleta. Dessa forma, o clube pagou 1,65 milhão de euros para tê-lo no elenco.

Pelo São Paulo, Gabriel Nunes disputou 75 jogos e fez 1 gol. Ele atuou em 41 partidas do Brasileirão, 15 da Copa Sul-Americana, 12 da Copa do Brasil e 7 do Campeonato Paulista.

Entretanto, com a saída de Rogério Ceni do comando do São Paulo – e a entrada de Dorival Júnior – em abril de 2023, a participação de Gabriel Neves começou a cair na equipe. E ele foi perdendo espaço, até que o clube decidiu liberá-lo.

