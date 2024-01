Botafogo, agora com time B, vence o Bangu, pelo Carioca

O Botafogo, agora, com os reservas, venceu e manteve o aproveitamento de 100% nesta edição do Campeonato Carioca. Neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, bateu o Bangu por 2 a 0, pela segunda rodada da competição. Os gols foram de Júnior Santos e Jeffinho.

O Glorioso, que briga pelas primeiras colocações do Estadual com seus seis pontos, volta a campo na quarta-feira (24), contra o Boavista, fora de casa, em Bacaxá. Já o Bangu, zerado na pontuação, recebe o Nova Iguaçu, na mesma data.

Botafogo alternativo

Com alterações do goleiro ao ponta-esquerda, o Botafogo mostrou uma equipe inferior ao Botafogo B do Carioca-2023. Ainda assim, o time quase não sofreu diante do Bangu. Salvo uma chance que Ivo bloqueou, o adversário não deu trabalho. Já o Glorioso abriu o placar cedo, com Júnior Santos e mostrou-se, mais uma vez, assertivo nas transições. Segovinha e o próprio Júnior Santos poderiam ter marcado o segundo.

Alvinegro aproveita

O Bangu, certamente, foi um oponente abaixo do Madureira. Não conseguiu, desse modo, crescer no embate. Assim, o Botafogo, mesmo cansado pelo calor subsaariano, encontrou espaço para criar suas chances em velocidade. Segovinha consagrou o goleiro adversário na hora de matar o jogo. A equipe de Tiago Nunes, ainda está em marcha lenta. Só que, com Jeffinho, há bons lampejos. Assim, no fim, o garoto recebeu de Eduardo e fechou o score.

BOTAFOGO 2×0 BANGU

Campeonato Carioca – Rodada 2

Data e horário: 20/1/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Gols: Júnior Santos, 2’/1ºT (1-0); Jeffinho, 48’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO: Igo, Newton, Bastos e Jefferson (Halter, 34’/2ºT); Júnior Santos, Kauã, Montes (Freitas, 16’/2ºT), Segovinha (Eduardo, 16’/2ºT) e Hernández (Jeffinho, 16’/2ºT); Janderson (Nascimento, 22’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.

BANGU: Leite, Cerqueira (Walney, 15’/2ºT), Soares, Oliveira (Santos, 24’/2ºT) e Daltro (Américo, 15’/2ºT); Adsson, Renatinho e Neto (Canela, 15’/2ºT); Cleyton, Saulo (Lorran, 32’/2ºT) e Maranhão. Técnico: Alexandre Gomes

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Wallace Muller Barros Santos

Cartão Amarelo: Soares, Renatinho (BAN)

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.