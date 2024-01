Grêmio começa a ‘campanha do hepta’ no Gaúcho com derrota: Caxias 2 a 1

Atual hexacampeão, o Grêmio começou com derrota a sua campanha na edição 2024 do Campeonato Gaúcho. O time foi até Caxias do Sul enfrentar o Caxias, no Estádio Centenário. Nesta reedição da final de 2023, o Tricolor mostrou bom futebol no primeiro tempo. Mas errou na defesa e perdeu de virada, 2 a 1. O estreante Soteldo agradou no ataque e foi o melhor em campo, mesmo com o fracasso gremista, que saiu na frente com um gol de Gustavo Martins no primeiro tempo. Porém, na etapa final, o Caxias virou com gols de Tomas Bastos e Álvaro.

Para lembrar: o Gauchão segue com o formato de 2023. Dessa forma, nesta primeira fase, os 12 clubes jogam em turno único. Ao fim das 11 rodadas, os oito primeiros avançam às quartas. A partir daí, vira mata-mata até a final.

Grêmio, melhor, sai na frente

O Grêmio fez um bom primeiro tempo, mostrando toque de bola de qualidade, boas flutuações e contou com o estreante Soteldo levantando a torcida com dribles e ajudando a defesa. Chegou ao primeiro gol quando Reinaldo cruzou e o zagueiro Gustavo Martins, ganhando na subida do defensor Cesar, mandou para a rede.

O Grêmio teve a chance de ampliar numa cabeçada de JP Galvão e seguiu melhor até os 30 minutos. Porém, parece ter sentido ou pouco tempo de treinos (apenas oito dias), pois caiu de ritmo. Assim, começou a levar pressão do Caxias. Foi nessa hora que brilhou o goleiro Caíque, com defesas seguras que garantiram a vantagem até o intervalo. Mas o Caxias reclamou demais de um pênalti não marcado. Afinal, o zagueiro Rodrigo Ely agarrou Álvaro pela camisa, na área. Mas sem VAR, o juiz nada deu.

Caxias vira

Aos seis minutos do segundo tempo, quase saiu o segundo gol gremista. Soteldo encontrou o garoto Nathan Fernandes. Mas o atacante pecou pela inexperiência. Depois de tirar o goleiro, demorou para concluir e ainda tentou cavar um pênalti. O árbitro não caiu na dele. E foi lucro Nathan Fernandes não levar amarelo. O Caxias acordou. E foi a chuva apertar para o time da casa empatar. Uma saída de bola errada resultou numa bola para Vitor Feijão pela esquerda, ele cortou a marcação e chutou. A bola foi no travessão e, na sobra, Tomas Bastos cabeceou para empatar.

O Grêmio, apesar de quase marcar com Reinaldo e contar com Soteldo muito bem na criação, cometeu falhas defensivas. E uma foi fatal. Caíque não foi bem no tiro de meta e a bola ficou no fogo para Rodrigo Ely. O zagueiro mandou mal demais, perdendo a bola para Álvaro. Este que entrou na área e tocou na saída do goleiro. O Caxias virava o jogo aos 31 minutos. Daí para a frente, Grêmio em cima tentando o empate. Aos 43, Soteldo foi derrubado quase na área. Matheus Fernandes foi expulso pela falta. Aí a pressão virou massacre. Reinado quase empatou num chute de fora da área, mas o placar seguiu inalterado. Dessa forma, o Caxias foi à forra da derrota na final do Gaúchão-2023 para os gremistas. Mas os gremistas, nessa campanha atrás do sétimo caneco seguido, começam mal.

CAXIAS 2X1 GRÊMIO

1ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 20/1/2024

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

CAXIAS: Fabian Volpi; Matheus Rocha, Alisson, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba (Pedro Cuiabá, 39’/2ºT), Elyeser (Emerson Martins, 29’/2ºT) e Tomas Bastos; Robinho (Galvan, 21’/1ºT), Vitor Feijão (Gabriel Silva, 40’/2ºT) e Álvaro (Joel Pantera, 40’/2ºT). Técnico: Gerson Gusmão

GRÊMIO: Caíque; João Pedro (Fábio, 44’/2ºT), Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Lucas Bessozi, 25’/2ºT) e Cristaldo (Natan, 17’/2ºT); Galdino (Natan Fernandes, Intervalo), Soteldo e João Pedro Galvão (Dodi, 25’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

Gols: Gustavo Martins, 20’/1ºT (0-1); Tomas Bastos, 15’/2ºT (1-1); Álvaro, 31’/2ºT (2-1)

Árbitro: Rafael Klein

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes e André Bitencourt

Cartões amarelos: Elyeser, Barba, Tomas bastos, Matheus Rocha (CAX); Everton Galdino (GRE)

Cartão vermelho: Matheus Rocha (CAX, 43’/2ºT)

