PSG goleia time da terceira divisão e avança na Copa da França

O PSG está nas oitavas de final da Copa da França. Afinal, neste sábado, o time de Luis Enrique visitou o Orléans, da terceira divisão, e venceu por 4 a 1 para garantir a vaga. Kylian Mbappé (duas vezes), Gonçalo Ramos e Senny Mayulu marcaram para os parisienses. Nicolas Saint-Ruf, porém, descontou para os donos da casa no Stade de la Source.

Maior campeão do torneio, com 14 conquistas, o Paris Saint-Germain agora espera para conhecer o seu adversário. O sorteio dos jogos das oitavas de final, afinal, acontecerá neste domingo. O Orléans, contudo, fica pelo caminho.

Como era de se esperar, o PSG dominou toda a partida, mas marcou apenas uma vez no primeiro tempo. Em jogada pela esquerda, Kolo Muani entregou para Mbappé após pegar rebote, e o camisa 7 não desperdiçou aos 16 minutos. Na etapa final, o astro do Paris ampliou a vantagem aos 18, em cobrança de pênalti.

O terceiro do PSG foi de Gonçalo Ramos, aos 27. Marquinhos achou lindo lançamento para Mbappé, mas o atacante não foi fominha. Após cruzamento na medida, o português, de cabeça, marcou. Os donos da casa diminuíram com o zagueiro e capitão Saint-Ruf aos 41, após Fortuné cobrar escanteio. Aos 43, entretanto, o jovem Mayulu, de 17 anos, fechou a conta com lindo gol de cobertura após mais um passe de Mbappé.

O PSG agora terá a semana de folga e só volta a campo no domingo da próxima semana, dia 28, contra o Brest, pelo Campeonato Francês. O Orléans, contudo, agora volta as atenções para a terceira divisão, onde encara o Versailles na sexta-feira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.