Otero marca na vitória do Santos e tem alegria em dose dupla

Otero foi o autor do golaço que definiu o 1 a 0 do Santos contra o Botafogo-SP, neste sábado (20/1) pela primeira rodada do do Paulistão-2024. O meia/atacante não escondia a felicidade pela boa estreia, já que entrou no segundo tempo e fez uma pintura.

“Muito bom começar com o pé direito. A gente sabe que tem um elenco que está começando o trabalho, se conhecendo. Tivemos uma boa pré-temporada, o grupo está leve e unido. E contar com o apoio da torcida como foi aqui em Riberão Preto é ainda melhor ” disse Otero à Cazé TV.

Felicidade extra para Otero

Mas a felicidade não foi apenas pela estreia com gol. Há um motivo familiar muito especial:

“Dedico esta vitória para meus filhos que ainda não nasceram. É um casal de gêmeos. Estou, inclusive, embarcando para ver o nascimento na Venezuela”, disse Otero, que foi liberado pelo Santos para acompanhar os partos.

