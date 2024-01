Corinthians x Guarani: escalações, onde ver e arbitragem

Em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paulista-2024, o Corinthians recebe o Guarani, neste domingo (21), às 18h (de Brasília). O jogo será na Neo Química Arena. E COrintians entra animado. Afinal, além de ewstreia de reforços, neste sábado a Fiel compareceu em bom número na Fazendinha para dar um apoio final para o primeiro jogo do Timão no ano.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Record, na tv aberta, e da plataforma de streaming Paulistão Play, na internet

Como chega o Corinthians

O Timão já poderá contar com três quatro reforços nesta partida: o zagueiro Félix Torres e os laterais Hugo e Diego Palacios e o volante Raniele. Mas o o zagueiro Gustavo Henrique ainda não tem condições de jogo, enquanto Matheuzinho sequer foi anunciado ainda. Por fim, o meia Rodrigo Garro ainda não está regularizado.

Como chega o Guarani

O Bugre não pode contar com o lateral-direito Heitor. Afinal, ainda não registado pelo time paulista. Anunciado neste sábado (20), foi contratado após rescindir com o Internacional. Por outro lado, a equipe de Campinas já pode usar o atacante Marlon. Aliás, ele chega por empréstimo do Gil Vicente, de Portugal.

CORINTHIANS X GUARANI

1ª Rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 21/01/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo; Raniele e Maycon; Matheus Araújo, Matías Rojas e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes. Técnico: Mano Menezes

GUARANI: Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Régis (Chay); Gustavo França e Derek Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira

