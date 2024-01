West Ham leva gol nos acréscimos e empata com lanterna do Inglês

O West Ham, neste domingo (21/1), foi a campo pela 21ª rodada da Premier League. Visitou o lanterna Sheffield United, no Bramall Lane. Mais uma vez os Hammers tiveram desfalques de peso no ataque. Como aconteceu na eliminação para o Bristol na Copa da Inglaterra, não contou com Paquetá, que tem lesão na panturilha e só volta em março. Nem com Michail Antonio (lesão no joelho direito, só retorna no fim de fevereiro) e o ganense Kudus (com a sua seleção na Copa Africana, mas só retorna em fevereiro). Voltou a tropeçar, 2 a 2, levando o empate aos 56 da etapa final. Cornet e Ward-Prowse, de pênalti, fizeram os gols dos londrinos. O time da casa marcou com o atacante chileno Brereton Díaz, que fez a sua estreia, e com McBurnie, de pênalti.

O West Ham, com o empate, foi aos 35 pontos. O Sheffield segue afundado na lanterna, com dez pontos e apenas duas vitórias em 21 rodadas.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Tudo igual no 1º tempo

Enfrentando um rival que está na lanterna do Inglês, era de se esperar que o West Ham, mesmo desfalcado, fosse o time dominante. Enfim, isso ocorreu. O Sheffield errou algumas vezes nas saídas de bola e mostrava insegurança defensiva. Um dos vacilos resultou no gol dos londrinos. Após chute de Fornals que o goleiro Foderingham deu rebote, mas Cornet estava na jogada e completou para o gol.

O West Ham sobrava em campo e o Sheffield pouco assustava. O estreante Breteron Díaz tentava buscar o jogo e chutar de fora da área, mas sem perigo. Contudo, o time da casa achou um gol aos 43. Após bola levantada na área, Osula cabeceou para defesa parcial de Areola. Na sobra, Brereton mandou para a rede, deixando tudo igual.

West Ham cede o empate no fim

No segundo tempo, o West Ham voltou desorganizado, tentando o ataque, mas deixando buracos na defesa. Aos 13, Brereton Díaz entrou livre pela esquerda, era gol certo. Porém, chutou rente à trave direita de Areola. O time londrino fazia jogo modorrento. Porém, ainda assim chegou ao 2 a 1. Aos 33, Ings foi derrubado na área por Hamer. Pênalti que Ward-Prowse cobrou bem. No fim, cada time teve um expulso: Brewster (do Sheffield) e Coufal. O jogo teve dez minutos de acréscimos. No último lance, o goleiro Areola saiu mal e fez pênalti Mcburnie. O goleiro saiu machucado e Fabianski entrou em seu lugar. Não conseguiu segurar a cobrança de McBurnie, que deixou tudo igual.

Jogos da 21ª rodada do Inglês

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×1 Luton Town

Sábado (13/1)

Chelsea 1×0 Fulham

Newcastle 2×3 Manchester City

Domingo (14/1)

Everton 0x0 Aston Villa

Manchester United 2×2 Tottenham

Sábado (20/1)

Arsenal 5×0 Crystal Palace

Brentford 3×2 Nottingham Forest

Domingo (22/1)

Shefffield United 2×2 West Ham

Bournemouth x Liverpool – 13h30

Brighton x Wolverhampton – 16h45

