Renato pede paciência à torcida e avisa que Grêmio terá reforços

Após a derrota na estreia do Grêmio na temporada de 2024, o técnico Renato Portaluppi pediu “paciência” à torcida e disse que o clube está buscando reforços. Assim, o treinador afirmou que a diretoria está atenta ao mercado e fará contratações que ajudem na evolução do time.

O Tricolor Gaúcho perdeu por 2 a 1 para o Caxias, no sábado (20/1), no Estádio Centenário, casa do adversário, em Caxias do Sul. Atual hexacampeão gaúcho, o Grêmio começou bem a partida, mas pecou na defesa e acabou perdendo de virada.

“Não podemos errar. Estamos atentos ao mercado. Não estamos parados. A gente está tentando. Estamos buscando formar um grupo forte. A gente pensa grande aqui”, disse Renato.

Porém, o técnico não revelou nomes que estejam atraindo o interesse do Grêmio. Da mesma forma, ele preferiu não dizer quais posições precisam de reforço. Assim, Renato comentou apenas que são “três ou quatro posições” que devem passar por mudanças. O técnico, porém, fez questão de elogiar o meia-atacante Soteldo, que fez sua estreia no time e atuou durante o jogo inteiro.

“É um grande jogador e provou isso hoje. Vai nos ajudar bastante”, afirmou.

O venezuelano de 26 anos chegor ao Grêmio, por empréstimo do Santos, no primeiro dia deste ano. E deve permanecer até o fim da temporada. Na estreia, o meia-atacante levantou a torcida, com dribles, e também contribuiu com a parte defensiva.

Além de Soteldo, o Grêmio tem outros dois reforços para a temporada: o volante paranaense Dodi, de 27 anos, que também chegou do Santos; e o goleiro argentino Marchesín, de 35 anos, que veio do Celta de Vigo, da Espanha.

