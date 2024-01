Em Munique, Werder Bremen surpreende o Bayern

Surpresa na Alemanha, com a derrota do Bayern de Munique, em casa, para o Werder Bremen. O jogo foi pela 18ª rodada do Campeonato Alemão e a torcida que compareceu à Allianz Arena, em Munique viu o adversário fazer um jogo muito aplicado e sair com uma merecida vitória por 1 a 0. Weiser, no segundo tempo, fez o gol decisivo.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

O Bayern parou nos 41 pontos e vê o Leverkusen disparar, com 48 pontos (e um jogo a mais). O Werder Bremen vai aos 20 pontos, mas apenas em 12º lugar.

Werder surpreende o Bayern

Apesar de jogar na casa do poderoso Bayern, o Werder Bremen não se fez de rogado. Atuou de igual por igual no primeiro tempo. Teve menor posse de bola, é verdade (62% a 38%), mas o mesmo número de finalizações. E se o Bayern lamentou três chances de gol com Sané (dois) e Upamecano, foram do time visitantes as chances mais claras, com Weiser e Stage, Neuer fazendo grande defesa, e o Werder ainda lamentando um gol anulado de Njinmah. Foi um contra-ataque incrível, que o VAR anulou por falta no bávaro Musiala no início da jogada.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Werder Bremen chegou ao seu gol. Friedl encontrou Weiser bem colocado pela direita. O meia/atacante conseguiu sair da marcação e mandar um forte chute sem chance para Neuer. Atrás do placar, o Bayern passou a ficar em cima e teve oportunidades para empatar. Tel, por exemplo, teve três chances. Na primeira chutou na trave e o goleiro Zetterer salvou. Depois, nos outros dois lances chutou rente à trave.

18ª rodada do Campeonato Alemão

Sábado (20/1)

Bochum 1×0 Stuttgart

Heidenheim 1×1 Wolfsburg

Darmstadt 2×2 Eintracht

Colonia 0x4 Borussia Dortmund

Freiburg 3×2 Hoffenheim

RB Leipzig 2×3 Leverkusen

Domingo (21/1)

Bayern x Werder Bremen – 11h30

Segunda-feira (22/1)

B.M’Gladbach x Ausgsburg – 13h30

Adiado

Mainz x Union Berlin

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.