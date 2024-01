Com dificuldades, Internacional vence o Avenida em sua estreia do Gaúcho

O Internacional iniciou sua jornada no Campeonato Gaúcho com vitória, por 1 a 0, sobre o Avenida, em confronto na tarde deste domingo (21), no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O resultado, aliás, deixa o Colorado na segunda colocação. O Caxias, que venceu o Grêmio por 2 a 1, está na liderança. O Avenida está na vice-lanterna.

Em início de temporada, o Inter encontrou muita dificuldade para bater o adversário. Afinal, com poucos dias de pré-temporada, os jogadores do Colorado, inclusive, ressaltaram os problemas nos primeiros jogos.

Na próxima rodada, o Internacional visita o São Luiz, na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Já o Avenida recebe o Brasil de Pelotas, no mesmo dia, às 20h (de Brasília).

O jogo

O primeiro tempo do duelo entre Internacional e Avenida mostrou o Colorador com maior posse de bola, querendo o jogo. No entanto, encontrou um adversário com bom posicionamento em campo, algo que dificultou a vida do clube da casa.

O time de fora, aliás, conseguiu se comportar com as linhas mais baixas e tentando sempre o contra-ataque. Isso atrapalhou os planos do Inter que até procurou o jogo, mas teve dificuldades por conta do pouco espaço.

Evidentemente, o início de temporada também foi um fator determinante para um começo de jogo tão ruim do Internacional. O Colorado tinha dificuldades claras, como os números mostraram: uma finalização para o time de Série A, enquanto um pequeno do Rio Grande do Sil tinha três.

Internacional abre o placar na etapa final

Na volta do intervalo, o Colorado precisou fazer uma substituição que o técnico Eduardo Coudet não estava esperando: o goleiro Ivan sofreu uma lesão em um dos joelhos e saiu para a entrada de Anthoni.

A volta para o segundo tempo, todavia, reservava ao torcedor do Inter mais pressão. Afinal, logo nos primeiros minutos, Carlos Alberto mandou na trave após belo chute.

O Inter, todavia, foi crescendo com o passar dos minutos em campo. Enner Valência, aliás, aos 17 da etapa complementar levou muito perigo com um chute forte.

E o crescimento resultou em gol. Aos 24, Renê recebeu na esquerda, cruzou na segunda trave. A bola chegou para Valência que deixou para Wanderson, na área, sozinho, que chutou para marcar.

Até aquele momento, o time de fora fazia ótimo jogo. O gol sofrido foi uma ducha de água fria, algo que fez os visitantes partirem para o ataque e, consequentemente, deixarem espaços na defesa.

INTERNACIONAL 1 X 0 AVENIDA

Campeonato Gaúcho – Rodada 1

Data e horário: 21/1/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Beira Rio, Porto Alegre (RS)

Gols: Wanderson, aos 24’/2ºT

INTERNACIONAL: Ivan (Anthoni, intervalo), Bustos, Vitão, Robert Renan, Renê, Aranguiz, Bruno Henrique (Rômulo, aos 30’/2ºT), Hyoran, Wanderson, Alario (Luiz Adriano, no 1’2T), Enner Valência (Pedro Henrique, aos 30’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.

AVENIDA: Ruan Carneiro, Celsinho, Rafael Goiano, Vitor Dadalt, César Nunes, Chicão, Bruno Camilo (Jhonata, aos 18’/2ºT), Jhonata, Maikon Aquino (Jean Carlo, aos 17’/2ºT), Carlos Albertor, Felipe Cruz (Alan Cardoso, aos 5’/2ºT), Carlos Henrique (Hélio Paraíba, aos 17’/2ºT). Técnico: Márcio Nunes.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Auxiliares: Maíra Mastella Moreira e Michael Stanislau

Cartão Amarelo:

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.