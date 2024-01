Cebolinha enaltece confiança da comissão técnica e destaca briga pela titularidade

O grande destaque do Flamengo na vitória por 2 a 0 contra o Philadelphia Union foi Everton Cebolinha. O camisa 11 sofreu o pênalti do primeiro gol e fechou o placar com um lindo chute colocado. Após o jogo na Flórida, ele ressaltou a confiança que vem recebendo da comissão técnica de Tite e destacou que não pode dar bobeira na briga pela titularidade.

“Eu acho que a palavra-chave é essa, a confiança que a comissão tem me dado desde a chegada deles. Foi muito importante ter me preparado também, fora de campo, para estar podendo retribuir dentro de campo. E isso é fruto do trabalho, daquilo que eu venho plantando. E agora eu estou colhendo e espero colher ainda mais para ajudar o Flamengo esse ano”, disse Cebolinha ao “SporTV”.

“Eu tenho me preparado e procuro estar agarrando as oportunidades. Em um elenco muito qualificado como esse você sabe que não pode dar brecha”, completou.

Além de celebrar a sua atuação neste domingo (21), Cebolinha aproveitou para explicar a importância dos testes em campo nesta pré-temporada. Além disso, aproveitou para parabenizar Carbone, jovem jogador do Flamengo que iniciou a partida entre os titulares.

“Infelizmente, na temporada não são todos que jogam, mas esses jogos de pré-temporada é bom porque acaba dando a rodagem no elenco. Queria parabenizar o Carbone, que acabou jogando de lateral-esquerdo e fez uma grande atuação. A gente sabe a dificuldade que é iniciar assim”, afirmou.

Próximo amistoso nos Estados Unidos

A equipe brasileira tem partida marcada contra o Orlando City. O jogo será no dia 27 deste mês, às 15h (de Brasília). A expectativa é que, assim como contra o Philadelphia Union, Tite aproveite este confronto para dar oportunidades a todos os jogadores do elenco rubro-negro.

