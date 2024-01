Felipão planeja time após jogo-treino do Atlético

O técnico do Atlético, Luiz Felipe Scolari, avalia as possíveis formações do time para a estreia no Campeonato Mineiro de 2024, na quarta-feira (24/1). Afinal, ele testou o elenco no jogo-treino contra o Ipatinga, neste sábado (20/1), na Cidade do Galo. Assim, a atividade se dividiu em três tempos de 45 minutos cada.

Na primeira etapa, o time teve Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson e Igor Gomes; Pavon, Paulinho e Hulk.

Esta formação seria, a princípio, uma prévia do time titular que deve dar a largada para a nova temporada. Em relação ao último jogo do Galo em 2023, Felipão fez somente duas alterações, com as entradas de Saravia e Lemos. Na partida contra o Bahia, que marcou a despedida da equipe no ano passado, o Atlético sofreu uma goleada da equipe soteropolitana por 4 a 1. Paulinho fez o único gol do Atlético.

Na segunda formação do jogo-treino deste sábado, Felipão juntou Matheus Mendes; Mariano, Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Battaglia, Zaracho, Pedrinho e Patrick, Vargas e Alan Kardec.

E, finalmente, o terceiro grupo teve Gabriel Delfim; Vitor Gabriel, Rômulo, Renan e Maykon; Paulo Vitor, Alan Franco e Caio Ribas; Alisson Santana, Cadu e Isaac.

O Atlético venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Vargas e Alisson.

Atlético enfrentará Patrocinense na estreia

O Galo agora se prepara para a largada na campanha de 2024 no Campeonato Mineiro, contra a Patrocinense . O jogo será no Estádio Pedro Alves do Nascimento, a casa do adversário, no município de Patrocínio, a 420 km de Belo Horizonte.

Gustavo Scarpa aprimora parte física

Mas, por enquanto, o Galo ainda não conta com a participação de Gustavo Scarpa, que deverá ser um reforço expressivo mais adiante. Afinal, o atacante está aprimorando a parte física. Ele sofreu uma entorse no joelho quando defendia o Olympiacos, na Grécia, e está fora de campo desde novembro de 2023. Inclusive, a expectativa é de que ele ainda não esteja em plenas condições para a estreia no dia 24/1. Assim, deve ficar fora da escalação.

