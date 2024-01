Flamengo x Cruzeiro: veja onde assistir a semifinal da Copinha

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (22), pela semifinal da Copinha. A partida será na Arena Barueri, em Barueri (SP), às 19h30. Quem passar enfrentará o vencedor de Novorizontino e Corinthians, que também jogam nesta segunda, mas às 21h30.

Onde assistir

O SporTV transmitirá o confronto entre Flamengo e Cruzeiro.

O time carioca, do técnico Raphael Bahia, vem surpreendendo na competição. Afinal, sofreu perdas de jogadores que integraram o time principal no Campeonato Carioca. Na fase anterior, o Mais Querido, tetracampeão da competição, eliminou o Aster nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Por sua vez, a Raposa, que vai em busca do bicampeonato, eliminou o Coritiba por 1 a 0. Nas etapas anteriores, o time de Fernando Seabra deixou para trás Santos, Portuguesa-SP e Madureira.

