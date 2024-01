Com gol de brasileiro, Juventus vence o Lecce está na ponta do Campeonato Italiano

A Juventus venceu o Lecce, por 3 a 0, na tarde deste domingo (21), no no Stadio Via del Mare, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. O detalhe foi para o terceiro gol da Juve, anotado pelo zagueiro brasileiro Bremer.

O resultado deixou a Juve com 52 pontos na ponta da tabela. A Inter, aliás, está colada, com 51 somados, todavia, com um jogo a menos. O Lecce, afinal, tem 21 pontos, na 14ª colocação.

Na próxima rodada, a Juventus encara o Empoli, no sábado (27), às 14h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Já o Lecce encara o Genoa, no domingo (28), às 8h30 (de Brasília).

Juventus busca a vitória

Por ser um time que disputa o título nacional, não podia ser diferente: a Juve atacou desde o primeiro minuto de jogo. O time lutou pelo resultado e atacou por todos os lados.

O primeiro gol, no entanto, só saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, Dusan Vlahovic mandou no ângulo esquerdo e saiu para a comemoração.

Aos 24, aliás, Vlahovic recebeu novamente a bola na área e não teve dificuldades para mandar a redonda para o fundo das redes e marcar o segundo gol da Juve. Foi, afinal, o segundo gol dele da tarde. O detalhe do gol é que Kostic chegou a desviar a bola para o gol e a redonda entraria, no entanto, Vlahovic colocou o pé e ficou com mais um gol na tabela.

Para fechar, aos 40 da etapa complementar, o brasileiro Bremer marcou mais um gol para a Juve que lidera o Campeonato Italiano. Em cruzamento na área, o defensor que já atuou com a camisa do Atlético-MG, entrou entre os defensores e mandou, de cabeça, para o fundo das redes.

Jogos 21ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (20/1)

Roma 2 x 1 Verona

Udinese 2 x 3 Milan

Domingo (21/1)

Frosinone 3 x 1 Cagliari

Empoli 3 x 0 Monza

Salernitana 1 x 2 Genoa

Juventus 3×0 Lecce

