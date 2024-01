Rennes vence nos pênaltis e se classifica na Copa da França

Em disputa de pênaltis bastante emocionante, o Rennes venceu o Olympique de Marselha e se classificou para as oitavas de final da Copa da França. O jogo da 2ª rodada da competição nacional, no Estádio Roazhon Park, na tarde deste domingo (21/1), terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal. Entretanto, depois do tempo regulamentar, os vermelhos e pretos levaram a melhor nas cobranças: 9 a 8.

Aliás, a disputa de pênaltis foi o melhor momento da partida. Afinal, durante o tempo normal, os times foram objetivos e apresentaram um duelo morno.

Rennes e Olympique: mesmo nível

O primeiro tempo mostrou times bastante nivelados, se estudando e esperando em suas áreas defensivas. Com pouca qualidade em campo, restou a Jordan Veretout aproveitar um cruzamento para mandar a bola no ângulo.

Fora a disputa de pênaltis, o momento mais movimentado do jogo foi logo no finalzinho do primeiro tempo. Afinal, o Rennes teve pênalti a seu favor. Todavia, na cobrança, Bourigeaud não conseguiu aproveitar e o goleiro defendeu.

Entretanto, Bourigeaud conseguiu se redimir ao bater falta e encontrar Martin Terrier na área. Ele conseguiu um ótimo desvio para empatar a contagem.

Assim, com a igualdade, o jogo foi para os pênaltis. E, até nas cobranças alternadas, os times foram parelhos. No entanto, na oitava cobrança, Gigot errou a batida e Nagida acertou, para decretar o triunfo.

2ª rodada da Copa da França

Sexta-feira (19/1)

Bergerac 1 x 2 Lyon

Sábado (20/1)

Bordeaux 2 x 3 Nice

Rodez 1 x 3 Mônaco

valenciennes 2 x 1 Paris FC

Trelissac 1 x 2 Brest

Le Puy Foot 2 x 1 Dunkerque

Orleans 1 x 4 PSG

Nantes 0 x 1 Lavallois

Domingo (21/1)

Saint-Priest 4 x 1 Romarantin

Châteauroux 0 x 1 Le Havre

Rouen 3 (12 x 11) 3 Toulouse

Sochaux 2 (5 x 4) 2 Reims

Clemont 1 x 3 Strasbourg

Racing de Paris 0 x 1 Lille

Quarta-feira (24/1)

Feignies x Montpellier

