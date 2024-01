Napoli x Inter de Milão: Onde assistir, escalações

Napoli e Inter de Milão decidem, nesta 2ª feira (22/1), no Estádio Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita, a Supercopa da Itália. O jogo será às 16h (de Brasilia). O Napoli chega após eliminar a Fiorentina por 3 a 0. A Inter de Milão tambem passou pela Lazio com um triunfo de 3 a 0. A Inter é a atual bicampeã e busca a oitava conquista. Afinal, ganhou em 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 e 2022. Os napolitanos estão atrás da terceira conquista. Levaram em 1990 e 2014.

A Supercopa italiana é um quadrangular que reúne o campeão e o vice do Italiano (Napoli e Lazio) e o campeão e o vice da Copa da Itália (Inter e Fiorentina). Pela quarta vez a disputa é na Arábia Saudita.

Onde assistir

O Star+ transmite, a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Napoli

O técnico Walter Mazzari tem muitos desfalques para esta partida. Para começar, seu goleador, Victor Osimhen, está com a seleção da Nigéria na Copa Africana. O mesmo acontece com o camaronês Frank Anguissa. Além deles, três estão machucados: o goleiro Alex Meret (músculo posterior da coxa) o zagueiro brasileiro Natan (ombro) e Mathias Olivera (joelho). A boa notícia e que o craque do time, Kvaratskhelia, vai para o jogo.

Como está a Inter de Milão

O técnico Simeone terá força máxima para a partida, já que o apoiador Çalhanoglou se recuperou de uma lesão muscular. Assim, provavelmente ele colocará um time bem ofensivo, apenas com uma dúvida: se Marcus Thuram entra desde o início ou não. Caso entre com três de ataque, o francês vai a campo. Caso contrário fica como opção no banco.

NAPOLI X INTER DE MILÃO

Data e horário: 22/1/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Saud, Riad (ARA)

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani e Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka e Rui; Politano, Simeone e Kvaratskhelia

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco (Thuram); Simeone e Lautaro Martinez

Árbitro: Antonio Rapuano

Auxiliares: Valerio Colarossi e Alessio Tolfo

