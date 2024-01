Reservas do Vasco empatam com o Sampaio Corrêa

O time B do Vasco começou atrás no placar, virou o jogo, mas ficou no empate em 3 a 3 neste domingo (21/1) com o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida foi no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Max, Marcelo e Gabriel Agú marcaram pelo Sampaio. Barros, Orellano e Paixão anotaram os gols vascaínos.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos quatro pontos e encerrou a rodada na terceira posição. O Gigante da Colina entra em campo novamente nesta quinta-feira, quando joga pela terceira rodada diante do Madureira, em São Janário. Um dia antes, o Sampaio vai à Ilha do Governador enfrentar a Portuguesa.

Surpresa no primeiro tempo

O Vasco começou o jogo tendo o domínio das ações e, dessa forma, chegou a criar uma boa chance aos 10 minutos, quando Barros chutou cruzado e Diogo teve dificuldades para defender. Com 21 minutos de partida, entretanto, o goleiro Halls tentou driblar e perdeu a bola para Max, que não perdoou e abriu o placar para os donos da casa. Logo depois quem errou foi o goleiro do Sampaio, mas Paixão ficou sem ângulo e não conseguiu empatar.

O gol sofrido inegavelmente abateu o Vasco. O time caiu consideravelmente de rendimento e, dessa forma, acabou sofrendo o segundo aos 36 minutos. Max arrancou pela esquerda, cruzou, Halls não cortou e Marcelo concluiu três vezes para ampliar o placar.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o Vasco, que parecia nas cordas. achou um gol. Após cobrança de falta, Barros cabeceou e contou com falha de Diogo para diminuir a vantagem adversária.

Vasco acorda

O Vasco voltou para o segundo tempo primordialmente disposto a mudar a história do jogo. E começou a conseguir logo aos seis minutos: Orellano arrancou pela direita, cortou para o meio e mandou uma bomba sem chance de defesa para Diogo. O segundo gol parecia questão de tempo. E, sendo assim, aconteceu aos 16 minutos: Orellano cobrou falta e Paixão acertou bela cabeçada. Em seguida, quase uma pintura, quando Barros aproveitou corte da zaga e emendou uma bicicleta no travessão.

O Sampaio parecia entregue, mas voltou ao jogo aos 27 minutos, Gabriel Agú recebeu na direita e chutou forte no alto, desta vez sem chance de defesa para Halls: 3 a 3. Após o gol de empate, o Sampaio praticamente abdicou do ataque. O Vasco, portanto, partiu para a pressão, mas não conseguiu transformar a superioridade no quarto gol.

SAMPAIO CORRÊA 3 X 3 VASCO

Campeonato Carioca – 2ª Rodada

Data: 21/1/2024

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

SAMPAIO CORREA: Diogo; Yago Rocha (Octavio, 23’/2°T), Pablo, Eduardo Thuram e Paulo Vitor; Eduardo Rosado (Rodrigo Dantas, 10’/2°T), Marcelo, Alexandre Souza (Gustavo Tonoli, 10’/2°T); Max (Gabriel Agú/12’/2°T), Hugo, Cabral e Davi Santos (Roberto, 22’/2°T). Técnico: Silvestre dos Anjos.

VASCO: Halls; Miranda (Paulinho Silva, 24’/2°T), Capasso (Vitão, 34’/2°T), Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo (Estrella, 34’/2ºT); Mateus Carvalho, Barros e Patrick de Lucca; Orellano e Paixão. Técnico: William Batista.

Gols: Max (21’/1°T), Marcelo (36’/1°T), Barros (48’/1°T), Orellano (6’/2°T), Paixão (16’/2°T), Gabriel Agú (27’/2°T).

Árbitro: Bruno Mota Correia

Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Naiara Mendes Tavares

Cartão Amarelo: Capasso, Barros (VAS); Octavio (SCO)

Cartão Vermelho:

