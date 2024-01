Mano vê Corinthians ainda em evolução e ainda tenta entrosar o elenco

O técnico Mano Menezes celebrou bastante a vitória do Corinthians por 1 a 0 em cima do Guarani, neste domingo (21), na Neo Química Arena, pela 1° rodada do Campeonato Paulista. Após o jogo, o treinador fez uma análise positiva, em que pese os desfalques e também a falta de ritmo e entrosamento de seu elenco, mas mira uma melhora gradativa nos próximos jogos.

“O jogo transcorreu mais ou menos dentro do esperado por nós. Nesses primeiros jogos, vamos sofrer, como todos que estão com trabalho de duas semanas. Quando você compete contra alguém que tem uma semana a mais pode parecer pouco, mas é 33% a mais. São os primeiros minutos com esse grupo. Nos jogos-treino, fizemos com 60 minutos apenas para cada atleta. Equipe suportou bem, sofreu na bola parada. Fizemos mudanças na equipe em relação ao ano passado e é claro que demanda ajuste”, disse Mano, que prosseguiu:

“De bola rolando, acho que as circunstâncias foram bem conduzidas. Erramos na construção final porque é natural que seja assim. Aos poucos, vamos retomando. Jogada do gol foi bem trabalhada. Exige mais tempo e entrosamento. Fomos os únicos do grupo a vencer”. completou.

Mano não vê normal uma modificação tão grande no elenco

Aliás, para o duelo contra o Guarani, Mano Menezes teve alguns desfalques como Rodrigo Garro e Matheuzinho, além dos atletas do sub-20 que estão disputando a Copinha. Assim, o treinador não considerou normal uma modificação tão grande assim em seu elenco de um ano para outro.

“Primeiro, o que não é tão normal é uma transformação tão grande de um ano para outro. Os problemas iniciais vão acontecer. Todos querem os melhores, mas os melhores vocês viram em que valores se passou a trabalhar no futebol brasileiro. Com pouco menos de dinheiro, temos que ser cuidadosos para errar o menos possível. É o que estamos fazendo. Penso que se tivermos dúvida, melhor esperar um pouco para fazer o melhor. Esses problemas de limitação estamos trabalhando para resolver. É natural também que com a equipe disputando a semifinal da Copinha ficamos privados de jogadores que poderiam estar aí. Mas entendemos que é importante para o clube e para a base, mas vamos logo contar com eles. Outros três estão na Seleção Brasileira. São jogadores que têm mais rodagem e vão ajudar a equipe’, finalizou.

