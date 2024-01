Após vitória em amistoso, Flamengo ganha folga nos EUA

O Flamengo mostrou personalidade em campo e aplicou uma vitória segura diante do Philadelphia por 2 a 0. Aliás, os times se enfrentaram no último domingo (21), na Flórida, pelo primeiro amistoso da pré-temporada nos Estados Unidos. Apesar da rotina desgastante de treinos que Tite vêm implementando em janeiro, os jogadores rubro-negros receberam um dia para recalibrar as energias.





Folga no Flamengo

O Flamengo está nos Estados Unidos desde quinta-feira (18) e vem se preparando desde então. No entanto, os jogadores rubro-negros receberam uma folga nesta segunda-feira (22). O elenco, dessa forma, só retorna aos trabalhos nesta terça-feira (23).

Assim, muitos jogadores rubro-negros decidiram levar seus familiares e amigos para pré-temporada nos Estados Unidos. A tendência é que os atletas aproveitem o dia de folga para curtir os parques temáticos de Orlando, que são um dos principais pontos turísticos do mundo.

Além desta segunda-feira (22), os jogadores rubro-negros também têm uma folga prevista para 28 de janeiro, um dia depois do próximo amistoso. Afinal, Flamengo e Orlando City se enfrentam no próximo sábado (27), às 15h15 (Horário de Brasília), pelo segundo jogo da pré-temporada nos Estados Unidos.

