Irmã de Neymar faz procedimento estético de R$ 12 mil na sobrancelha e é criticada: ‘época das cavernas’

A influenciadora Rafaella Santos, irmã mais nova do atacante Neymar, fez um procedimento estético e compartilhou nas redes sociais o resultado. No entanto, o gasto de R$ 12 mil na região alterada rendeu mais críticas do que elogios.





Rafaella fez procedimento nas sobrancelhas com Natália Beauty, conhecida por atender famosas e oferecer o trabalho com a técnica “Flow Browns”. O objetivo, aliás, era oferecer sobrancelhas naturais para definir o olhar.

“Rafaella se rendeu, mas não quis remover o trabalho anterior feito em outro lugar. Tudo bem, fizemos a Flow Brows por cima e melhorou muito do que estava! Me conta o que achou”, compartilhou Nathalia Beauty, que tem 11,7 milhões de seguidores no Instagram.

No entanto, nos comentários, os internautas criticaram a maneira como ficou o procedimento. ““Naty, você é top, mas essa sobrancelha não combinou nem com o seu studio”, escreveu uma. “Eu pago 20 na minha e fica melhor”, disse uma. Outra, afinal, definiu a irmã de Neymar alguém da pré-história.

“Eu não consigo achar essas sobrancelhas bonitas nem delicadas, parece coisa da época das cavernas. Bonito para mim e valorizar o rosto, a gente só vê sobrancelha essa técnica eu não gosto”, opinou outra.

