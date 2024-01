Abel acredita que não terá mais reforços neste início de temporada

O Palmeiras não deve ganhar mais reforços neste início de ano. Pelo menos é o que diz Abel Ferreira. Após o empate em 1 a 1 contra o Novorizontino, fora de casa, neste domingo (21), pela 1° rodada do Paulistão, o treinador deu a entender que seu elenco está fechado, por hora.

“Em relação aos reforços entraram três, saíram três e com o tempo vamos analisar o que temos que fazer, o que ajustar. Deve haver saídas no meio do ano, o preço de ganhar títulos é esse, querem vir buscar nossos jogadores. Acho que já vendemos os jogadores necessários para compensar o balanço financeiro do clube, agora vamos deixar continuar esse Paulistão e fazer os ajustes que teremos que fazer”, falou Abel.

Até aqui, o Verdão contratou Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Aníbal Moreno. Em contrapartida, Artur, Kevin e Jailson deixaram o clube. O clube não pretende fazer grandes investimentos neste momento e só contratará se aparecer uma oportunidade de mercado. Contudo, a ideia de Abel é usar ainda mais a base.

“Vamos ver os que vêm da base se vão dar resposta ou se temos que esperar mais ou menos. Temos o Luis (Guilherme), temos o Estêvão. O Luis não jogou hoje (domingo), mas é um jogador que nós acreditamos muito. Mas vamos ter que continuar e ver a resposta que eles vão dar. Depois vamos fazer a coisa certa, no momento certo, dar a resposta e fazer os ajustes que temos que fazer”, completou o treinador.

Palmeiras segue monitorando reforços para Abel

Apesar de considera difícil uma nova chegada neste início de ano, o Palmeiras segue monitorando o mercado atrás de novos reforços. Uma das prioridades é um atacante que atue pelas beiradas. Muito para suprir as vendas de Artur e Kevin, que já deixaram o clube.

Além disso, o Verdão ainda monitora um reserva para Raphael Veiga, mas a comissão técnica entendeu durante a pré-temporada que Atuesta pode dar a volta por cima e crescer de rendimento neste ano. Assim, as buscas foram interrompidas.

