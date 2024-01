Savarino elogia projeto do Botafogo e diz: ‘Quero ajudar os mais jovens’

Com passagens por Atlético-MG e Real Salt Lake, Savarino é um dos reforços do Botafogo para 2024 e chega com uma expectativa muito alta. Durante uma entrevista concedida nesta segunda-feira (22), o venezuelano elogiou o projeto do clube e revelou que pretende ajudar os mais jovens.

“Estou muito feliz por chegar no Botafogo. O projeto que vem tendo de dois anos para cá é muito bom. Isso me motivou. Também tem companheiros aqui que jogaram comigo. Espero que seja uma passagem de sucesso”, disse Savarino para Botafogo TV.

“Venho ajudar naquilo que Botafogo vem fazendo há dois anos. Eu quero fazer meu melhor dentro de campo e ajudar os mais jovens. Não sou muito velho (risos), mas posso ajudar nisso. A expectativa é muito grande. Espero aprender com os outros jogadores e que tudo seja com êxito”, completou Savarino.

Reforço caro do Botafogo

Aliás, Savarino custou 2,7 milhões de dólares e é a contratação mais cara da história do clube. O venezuelano chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (17) e vem treinando normalmente nos últimos dias. O jogador, dessa forma, fez questão de agradecer aos torcedores alvinegros pelo apoio e carinho.

“Agradecer a torcida do Botafogo pelo apoio nestas semanas. Estou me preparando da melhor maneira para dar muitas alegrias a eles. Espero já já estar em campo e fazer o melhor pelo Botafogo”, completou Savarino.

Aliás, o Glorioso entra em campo na próxima quarta-feira (24), diante do Boavista, no Bacaxá, pela terceira rodada do Carioca. O time venceu os dois primeiros jogos e, dessa forma, é o líder da Taça Guanabara, com seis pontos conquistados.

