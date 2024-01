Vasco volta as atenções a Sforza, mas já definiu um plano B

O Vasco deve retomar as tratativas com o Newell’s Old Boys por Juan Sforza. Isso porque a tentativa de contratar Cuéllar, que era a prioridade da comissão técnica e diretoria, não deu certo. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo Jogada10. O plano B do Cruz-Maltino, caso não tenha sucesso com Sforza, é Jorman Campuzano, do Boca Juniors.

A relação entre o Gigante da Colina e o Newell’s ficou conturbada. Afinal, as negociações estavam avançadas, mas o clube carioca optou por paralisá-las. Tal atitude abalou o relacionamento. A reportagem entrou em contato com o presidente do clube argentino, Ignacio Astore, que afirmou não ter uma atualização da reativação das tratativas.

“Ainda não temos novidades, mas o torneio já está começando aqui e mesmo o Sforza estando na seleção, tenho que fechar o elenco”, declarou o dirigente.

Anteriormente, o mandatário não havia descartado uma possibilidade de reviravolta na situação. Astore, aliás, deixou claro que tudo dependia do Vasco. O Gigante da Colina precisará correr contra o tempo, já que o prazo final para os clubes argentinos negociarem seus atletas é até o dia 26 de janeiro. A princípio, o Cruz-Maltino deve desembolsar cinco milhões de dólares (o equivalente a R$ 24,6 milhões na cotação atual) por 100% de seus direitos.

Vasco pode voltar a negociar com velho alvo

Há a possibilidade do clube carioca reabrir conversas por outro volante se não tiver sucesso por Sforza. Trata-se de Jorman Campuzano, do Boca Juniors. O Cruz-Maltino demonstrou interesse no jogador na temporada passada, quando ele estava no Giresunspor, da Turquia, por empréstimo.

Em situação semelhante à de Sforza, as tratativas pelo volante colombiano estavam muito bem encaminhadas. Contudo, não tiveram um desfecho positivo. Campuzano seguiu no clube turco e depois retornou ao Boca Juniors.

Apesar disso, o contato com o Girensuspor permitiu abrir negociações com o atacante Serginho. O atleta assinou pré-contrato com o Gigante da Colina e se apresentou no meio da última temporada. Vale relembrar que ele foi o autor do gol que garantiu a permanência da equipe na Série A.

Insucesso por Cuéllar

A preferência da comissão técnica do Vasco por Cuéllar era por entender que o time precisava de um jogador mais maduro para a posição de primeiro volante. Por sinal, o aval de seu nome se explica pelo fato de ter trabalhado junto a Ramón e Emiliano Díaz no Al Hilal, da Arábia Saudita.

O colombiano demonstrou interesse em retomar essa parceria e aceitava até reduzir seu salário. Contudo, o seu novo clube, o Al-Shabab, também da Arábia Saudita, não concordou em vender o atleta.

A comissão técnica nunca descartou Sforza, apenas classificou como um jogador com potencial e que ainda precisaria ser lapidado. Assim, Ramón e Emiliano Díaz entendem que possuem capacidade para isso.

