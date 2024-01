Carille descarta Grohe e coloca Gabriel Brazão na mira do Santos

O Santos ainda segue sua busca por um goleiro para a temporada. Com apenas João Paulo como opção confiável, o Peixe monitora o mercado atrás de um novo arqueiro. Neste domingo (21), o técnico Fábio Carille admitiu a procura, revelou que o Alvinegro Praiano sondou Marcelo Grohe e falou qual o principal alvo do clube neste momento.

“Hoje (domingo), o Marcelo Grohe me ligou na viagem, vindo para cá (Santos). Era o primeiro nome nosso para se juntar aqui com nossos goleiros. Mas, infelizmente, mudaram as leis na Arábia. Como o Ittihad está na Champions, não é obrigado a tirar um estrangeiro para colocar outro. Então, o Marcelo vai continuar. O Marcelo tinha que abrir mão de todo o contrato. E, realmente, são valores que não dá para abrir mão. Ainda mais um jogador de 36 anos. Infelizmente, ele não vem mais”, disse Carille, que seguiu:

“Pode ser o Gabriel (Brazão), sim. Amanhã (segunda-feira) vou me reunir com a comissão, principalmente com o Oscar e o Arzul (preparadores de goleiro), para a gente começar a definir um outro nome. Precisa chegar mais um goleiro, sim”, finalizou.

Gabriel Brazão tem 23 anos e pertence à Inter de Milão. Ele está cedido ao Ternana até junho deste ano. O goleiro ganhou destaque nas categorias de base do Cruzeiro e no Mundial sub-17 de 2017, quando foi eleito o melhor goleiro da competição.

As opções de Carille no Santos

Para o momento, o Peixe conta com João Paulo, Diógenes, Paulo Mazoti e Rodrigo Falcão para o gol. Contudo, o clube quer um nome para brigar pela posição com o primeiro desta lista. Tadeu, do Goiás, teve seu nome sondado, mas as conversas não evoluíram.

