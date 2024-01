Profissionais do Brasil programam viagens para monitorar talentos

Após observar as categorias de base do Brasil na Granja Comary, membros da comissão técnica de Arthur Elias agora pretendem viajar para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O objetivo é analisar estruturas e monitorar possíveis nomes para Seleção Feminina.

Preparação da Seleção Feminina

A jornada inicia nesta segunda-feira (22). Assim, Arthur Elias (técnico) e Marcelo Rosseti (preparador físico) vão iniciar as atividades em Vinhedo (SP) e acompanhar os treinos do Palmeiras. Em seguida, ambos pretendem se deslocar para Guararema (SP), onde vão observar os passos do Corinthians.

A ideia é que Rodrigo Iglesias (auxiliar-técnico), Edson (preparador de goleiras) e Cristian Linzana (analista de desempenho) fiquem em Araraquara (SP) até dia 24 de janeiro, onde analisarão outros projetos possíveis para Seleção Feminina.

LEIA MAIS: Torneio Pré-Olímpico começa neste sábado; saiba onde assistir

No dia 30 de janeiro, Arthur Elias, Marcelo Rosseti e Cristian Linana vão concentrar esforços no Rio de Janeiro. Durante este período, Rodrigo e Edson embarcarão para o Rio Grande do Sul. A ideia da comissão técnica, dessa forma, é realizar um trabalho bem amplo e eficaz nas próximas semanas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.