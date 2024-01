Lyon quer repatriar Benzema, em conflito com clube árabe

Em situação delicada no Campeonato Francês, o Lyon sonha em repatriar um velho conhecido. Trata-se do atacante Karim Benzema, revelado pelo clube. O jogador pode estar de saída do futebol árabe, seis meses após a sua chegada. De acordo com a rádio “RMC”, o clube gaulês “está trabalhando para contratar” o atleta, atualmente com 36 anos.

Benzema tem contrato com o Al-Ittihad até 2026 e estaria desejando deixar o clube. No entanto, a rádio informa que é difícil os sauditas liberarem o seu grande astro, uma das maiores atrações da liga. Os organizadores da competição estariam trabalhando para manter o craque no país, nem que seja necessária uma troca de equipe.

Diante da possibilidade da saída de Benzema do futebol saudita, o Lyon passou a acompanhar a situação com mais atenção. A “RMC” diz que John Textor, proprietário do clube francês, tem boas relações com a Arábia Saudita. Contudo, esbarra no alto salário do jogador. Para voltar à França, ele teria que reduzir drasticamente os seus vencimentos.

LEIA TAMBÉM: Benzema pode estar de saída do Al-Ittihad e entra na mira de gigante inglês

Reuniões para decidir o futuro de Benzema devem ocorrer em breve, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Ele cita uma relação “tensa” entre Al-Ittihad e jogador, que estaria buscando opções de transferência no mercado europeu. Segundo a “ESPN” da Inglaterra, o francês teria despertado o interesse de clubes da Premier League, como, por exemplo, o Chelsea.

CLUBE DE BENZEMA VIVE MÁ FASE

O Al-Ittihad vive má fase na temporada, mesmo com a chegada do técnico Marcelo Gallardo. São quatro derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo o revés para o Al-Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes. A situação no Campeonato Saudita também não é confortável, com apenas 28 pontos em 18 jogos, e a modesta sétima colocação. Já o Lyon está em 16º no Campeonato Francês e disputaria um playoff com o terceiro colocado da segunda divisão para tentar permanecer na elite.

Benzema marcou 15 gols e deu seis assistências em 24 jogos na temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.