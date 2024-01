Arrascaeta destaca parceria com De La Cruz e comenta sobre chegada de Viña

Arrascaeta e De La Cruz jogaram no segundo tempo do amistoso do último domingo (21) e mostraram muito entrosamento dentro de campo. Os meio-campistas atuam juntos na seleção do Uruguai há anos e agora serão companheiros também no Flamengo.

“A gente já se conhecia, temos treinado muito na seleção. Sabemos que temos que jogar próximos, foi o que tentamos fazer hoje. A gente já mostrou um pouquinho aí, jogar pertinho. Eu acho que vai dar certo. Esses jogos assim são bons para a gente começar a pegar ritmo. Estamos há duas semanas de trabalho muito forte, então com certeza nesses jogos se desgasta isso junto. Precisamos suportar a pré-temporada inteira, então esses jogos são importantes para nos adaptarmos”, disse Arrascaeta na zona mista da imprensa no último domingo (21).

Chegada de Viña

Além de De La Cruz, existe outro uruguaio chegando no Flamengo. Afinal, os dirigentes rubro-negros atenderam aos pedidos da Roma e contrataram Vinã por cinco temporadas. Assim, Arrascaeta comentou sobre as expectativas em atuar ao lado do lateral-esquerdo.

“São caras (Nico e Viña) que já temos conhecimento da seleção. Fico feliz que possa estar do nosso lado. Ele (Viña) já conhece o futebol brasileiro, com certeza vai ajudar muito o nosso time. Tomara que tanto ele quanto Nico possam fazer uma grande temporada”, declarou Arrascaeta.

Pré-temporada do Flamengo

O Flamengo se reapresentou no dia 8 de janeiro e está nos Estados Unidos desde quinta-feira (17). Assim, Arrascaeta comentou sobre os dias de pré-temporada do clube.

“A gente está aprimorando tudo, parte física, técnica… Viemos de um mês parado, onde tem que tirar a cabeça, o foco do futebol, curtir um pouquinho a família também, os amigos… Agora temos duas semanas de treinos muito fortes, muito pegados. No começo é normal acabar sentindo, mas é tudo para o resto da temporada, vai ser um fruto que temos que aproveitar”, completou Arrascaeta.

Depois da vitória em cima do Philadelphia por 2 a 0, os jogadores rubro-negros agora entram em campo no próximo sábado (27), diante do Orlando City, pelo segundo amistoso da pré-temporada nos Estados Unidos. A ideia é que Tite faça testes no time antes dos compromissos decisivos de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.