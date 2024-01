Fluminense acerta contratação de Douglas Costa

Douglas Costa é mais um reforço do Fluminense para 2024. O atacante de 33 anos estava livre no mercado e vai assinar um contrato de 18 meses nas Laranjeiras. O jogador acabou sendo convencido pelo técnico Fernando Diniz e pelo diretor de planejamento Fred. A informação é do “ge”.

O contrato de Douglas Costa no Fluminense contará com uma cláusula de produtividade. O salário do atacante também vai sofrer uma redução no clube tricolor. O jogador estava nos Los Angeles Galaxy em 2023, mas acabou não renovando seu vínculo no clube americano.

Novo reforço no Fluminense

Nos últimos dias, Samsunspor (Turquia) e Corinthians demonstraram interesse na contratação de Douglas Costa. No entanto, Fernando Diniz e Fred conseguiram atender aos interesses do atacante. O jogador, dessa forma, optou por jogar no tricolor carioca.

Aliás, Douglas Costa é revelado pelas categorias de base do Grêmio e teve passagens por Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus. O atacante colecionou convocações para Seleção Brasileira nos últimos anos e participou da Copa do Mundo de 2018. O jogador conta com um currículo robusto no futebol e é um dos reforços da diretoria tricolor para 2024.

