Luiz Gustavo é apresentado no São Paulo e diz: ‘Posso ajudar muito’

O São Paulo apresentou na tarde desta segunda-feira (22), o volante Luiz Gustavo e o atacante Erick. Os dois vão reforçar a equipe em um 2024 que promete ser de grandes emoções. Afinal, o Tricolor terá cinco competições para disputar: Paulistão, Supercopa, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Aliás, a dupla já fez sua estreia com a camisa do clube neste sábado (20), na vitória diante do Santo André, no MorumBIS, por 3 a 1.





Luiz Gustavo chega com experiência para ajudar o São Paulo

Experiente e com uma Copa do Mundo no currículo, Luiz Gustavo falou que ”foi fácil” acertar com o São Paulo. O volante revelou que o Tricolor foi o primeiro a fazer uma oferta e desde então, as conversas correram super bem até o desfecho final.

“No meu caso, o que me trouxe o São Paulo foi a forma como tudo foi feito. Tudo muito tranquilo, muito leve, muito claro. Eu sou um cara muito tranquilo, desde o momento em que não renovei meu contrato na Arábia eu estava no Brasil. Não tinha aberto conversas com nenhum time. O São Paulo foi o primeiro, conseguimos começar e terminar. Sem estresse, tudo muito calmo. Isso me fez ter um sentimento bom, de que pode ser um ano muito positivo para nós e é isso que estamos atrás”, disse Luiz Gustavo.

Com 36 anos, Luiz Gustavo chega com a experiência, mas liga certa desconfiança sobre seu preparo físico. Entretanto, o veterano fez questão de falar que está em boa forma para ajudar o São Paulo e que só precisa pegar ritmo.

“Eu já estou bem na parte física, cada dia melhoro mais. A questão é o período que fiquei sem jogar, o ritmo de jogo. Isso vou adquirir de acordo com o tempo que o professor for me deixando jogar. Estou bem, saudável, contente, feliz, motivado. Respeitando as decisões e os jogadores que estão jogando, estou me preparando. Eu já joguei na minha carreira em outras posições. Como falei anteriormente, estou aqui para ajudar e sem dúvidas se houver a possibilidade, sim, estou disposto e vou estar apto a fazer da melhor forma possível”, finalizou o volante.

