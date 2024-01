Anthoni, o quarto goleiro que vira solução para o Internacional

Tudo indica que goleiro Anthoni deve seguir como titular do Internacional. Afinal, o seu bom trabalho como substituito de Ivan, que teve grave lesão no joelho direito ainda no primeiro tempo contra o Avenida neste domingo (21/1) , dá alguma tranquilidade ao treinador Eduardo Coudet. Anthoni é apenas o quarto goleiro, mas com o titular Rochet machucado e a provável saída do goleiro Keiller, Iván teve o garoto da base no banco na estreia do Gauchão. Ele entrou no fogo e mostrou serviço na vitória por 1 a 0 no Beira-Rio.

“Foi Indescritível. Minha história é longa dentro do clube, uma camisa pesada. Conseguir jogar, com essa felicidade e com essa alegria, e sair com a vitória é o melhor de tudo. Estou muito feliz”, disse Anthoni após o jogo de estreia, que foi sem público por punição ao Inter.

Chance de ouro para Anthoni

Ivan ficará um bom tempo inativo. Com a confirmação de um ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, nada indica que ele retorne neste semestre. Assim, é provável que a diretoria volte a conversar com Rochet, que estava descontente com a situação de terceiro goleiro do Inter. Vai tentar um contrato-tampão com o jogador. Porém, segundo a imprensa gaúcha, isto é pouco provável. Assim, Anthoni é o atual goleiro reserva. Mas, como Rochet não se recuperará a tempo dos próximos dois jogos, o garoto deve ser o arqueiro do time. Os duelos serão nesta quarta contra o São Luiz e neste sábado contra o Ypiranga.

“Anthoni pode ter uma sequência. Se tiver de colocá-lo, estou bastante tranquilo”, disse Coudet, confiante no garoto de 21 anos, que começou em Três Coroas, chegou ao Inter na base, tem 1m93 de altura e tem no currículo o título do Brasileirão de 2021 pelo Sub-20 do Colorado.

