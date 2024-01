Vasco demite William Batista técnico do sub-20 e do time B no Carioca

O Vasco anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (22/1), a demissão técnico William Batista, do time sub-20. O time principal, aliás, está em pré-temporada no Uruguai e o treinador foi responsável por guiar os reservas nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, com vitória sobre o Boavista e empate com o Sampaio Corrêa.

William está na base do Vasco desde novembro de 2022. Ele comandou os garotos em 44 jogos, com 29 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas. Aliás, o desempenho na base é de 74,2%. Conquistou a Copa Xerém em 2022, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Recopa Carioca e Copa Retrô em 2023.

Curiosamente, William chegou a receber uma proposta para comandar o time profissional do América-MG. No entanto, achou melhor seguir no clube carioca para a temporada 2024. Mas começou com tropeço. Afinal, o Vasco, sob o seu comando, caiu precocemente na Copinha SP.

No profissional do Vasco, ele esteve no comando em cinco oportunidades, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Ele esteve na frente do time em dois jogos do Carioca em 2024, além de três jogos do Brasileirão 2023, entre a saída de Maurício Barbieri e a chegada de Ramón Diaz.

Vale lembrar que o Vasco iniciou uma reformulação em sua base no fim de 2023. Carlos Brazil deixou o clube carioca para a chegada de Rodrigo Dias na função de gerente geral.

