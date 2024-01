Torcedores são atropelados após duelo do Campeonato Mexicano

Uma situação tão preocupante como trágica aconteceu no último domingo (21), nos arredores do Estádio Corona, após compromisso do Campeonato Mexicano. Na oportunidade, Santos Laguna e Monterrey se enfrentaram em compromisso da segunda rodada do Clausura.

Por volta das 23h30 (horário local), uma caminhonete que vinha em alta velocidade na Calle San Pedro atingiu um grupo de torcedores da equipe visitante. A via em questão fica imediatamente ao lado do estádio situado no Complexo TSM.

Em relação as vítimas, Maribel N., de 50 anos de idade, faleceu no local em decorrência dos ferimentos. Outras quatro pessoas estão internadas em uma mesma unidade de saúde onde, atualmente, há poucas informações sobre o quadro clínico das mesmas. Sabendo-se, apenas, que Natally Sarahí Ovalle Téllez, de 27 anos, tem multiplas fraturas e traumatismo cranioencefálico.

Inicialmente, foi levantada a possibilidade de que o atropelamento havia sido intencional, já que existe um forte cunho de rivalidade entre os dois clubes. Entretanto, o andamento das investigações tem apontado para um acidente, já que as evidências apontam que a caminhonete fez uma curva brusca, em alta velocidade. Tendo atingido, aliás, um taxi antes de atropelar os torcedores do Monterrey. Duas pessoas que estavam dentro do veículo, um homem e uma mulher, foram detidas pelas autoridades locais.

Através de seus canais oficiais, Santos Laguna, Monterrey e a Liga MX (entidade organizadora do Campeonato Mexicano) publicaram notas de condolências e solidariedade as vítimas do atropelamento. Além disso, também apontaram estar em constante monitoramento das investigações do que chamaram de ‘situação lamentável’.

