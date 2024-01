Luan é apresentado oficialmente no Vitória

O meia Luan foi apresentado neste segunda-feira (22/1), no Vitória, e garantiu que está 100% recuperado para voltar aos jogos. Afinal, um das grandes preocupações dos torcedores do clube baiano foi perceber os minutos em campo do atleta nas temporadas anteriores. Ele, no entanto, garantiu que está recuperado para voltar aos gramados e encontrou dificuldades no Grêmio recentemente pois o time estava certo.

“Acho que essa questão de ter feito poucos jogos cria uma dúvida no torcedor, mas eu terminei o ano muito bem. Eu entendo que foi difícil entrar na equipe, respeitei o momento de cada e pude fazer parte treinando e indo para todos os jogos”, disse Luan.

Aliás, ele ainda reconheceu problemas particulares, mas salientou que está focado em recuperar seu espaço e sua carreira.

“São coisas particulares, o que eu tenho que mostrar é dentro de campo. Estou 100% recuperado em tudo na minha vida. Eu estou treinando há uma semana, me sentindo muito bem, treinei muito bem. Mas não gosto de colocar datas. Em poucos dias eu estou 100% para poder estrear”, afirmou o jogador.

O Vitória é atualmente o líder do Campeoanto Baiano após duas rodadas disputadas. O time volta a campo nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Barcelona, pela 3ª rodada do estadual.

Vitória agradece Fatal Models por Luan

Aliás, a chegada de Luan ao time baiano tem também o esforço da Fatal Models, plataforma de anúncios de acompanhantes e

patrocinadora do Leão. O presidente Fábio Mota, aliás, salientou o apoio para a contratação.

“A Fatal Models bancou todas as taxas da transferência de Luan e de todos os outros reforços. Eu acho que Luan fará história nesse clube. Conversamos olho no olho e ele me dizia da vontade de jogar no Vitória”, completou o dirigente.

