Flamengo e Corinthians negociam valores pelo lateral Matheuzinho; entenda

O Corinthians acertou a contratação de Matheuzinho até dezembro, e o lateral já treina no CT Joaquim Grava. Contudo, a diretoria alvinegra ainda não assinou o documento por divergência como clube rubro-negro quanto aos valores, que ainda estão sendo debatidos. A informação é do portal ‘ge’.

Tudo estava certo, porém o presidente Augusto Melo não assinou e abriu nova negociação. Isso acontece, pois o clube paulista quer deixar pré-definido o preço de compra do atleta antes de fechar a contratação.

No primeiro momento, o Flamengo negociaria o jogador por empréstimo, sem opção de compra. Entretanto, caso receba um valor justo, não irá se opor à saída do lateral em definitivo ao fim do empréstimo. O Rubro-Negro só terá direito a 50% por dividir igualmente os direitos econômicos com o Londrina.

Diante disso, os clubes procuram resolver o impasse para que a transferência seja oficializada ainda nesta semana. Aos 23 anos, Matheuzinho tem 152 jogos e quatro gols pelo profissional, mas perdeu espaço no fim da última temporada. Sendo assim, Bragantino e Corinthians sondaram o lateral, que recusou a proposta de cerca de R$ 26,8 milhões do Massa Bruta.

O lateral acredita que terá mais espaço no Timão, e a diretoria alvinegra busca solucionar as arestas para que ele fique à disposição de Mano Menezes para o próximo jogo da equipe no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira contra o Ituano, às 19h30, em Itu.

