Torneio Pré-Olímpico: onde assistir e escalações de Bolívia x Brasil

A Seleção Brasileira faz a sua estreia no Torneio Pré-Olímpico nesta terça-feira (23). Pelo Grupo A da competição, que dá duas vagas para as Olimpíadas de Paris (campeão e vice), a equipe de Ramon Menezes encara a Bolívia. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida da Canarinho.

Como está o Brasil

Apesar de essa ser a segunda rodada da competição, o Brasil ainda não entrou em campo. Dessa forma, é o quarto colocado, na frente apenas da Colômbia, que perdeu para o Equador. Bicampeã olímpica, a Seleção conta com grandes nomes no time titular, como Endrick, John Kennedy e Andrey Santos.

A expectativa, aliás, é que o trio esteja em campo contra a Bolívia. Dos jogadores convocados por Ramon, Matheus Dias, do Internacional, foi cortado por conta de lesão. Em seu lugar o treinador chamou Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou. Ele, no entanto, deve iniciar a partida entre os reservas.

Assim, a Seleção Brasileira pode entrar em campo com: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Já a Bolívia…

Para encarar o Brasil, a Bolívia conta com um velho conhecido do futebol brasileiro. Trata-se do treinador Antônio Carlos Zago, que já trabalhou no Internacional, Fortaleza e Coritiba. Além do time de olímpico, ele também dirige a seleção principal.

Diferentemente da Canarinho, a Bolívia já fez a sua estreia no Pré-Olímpico. Na primeira rodada, empatou com a Venezuela por 3 a 3. Expulso neste confronto, Carlos Sejas não fica à disposição para o jogo desta terça.

A Bolívia deve enfrentar o Brasil com: Carlos Adorno; Jairo Quinteros, Cesar Romero e Diego Medina; Denilson Duran; Marco Salazar e Gabriel Villamíl; Lucas Chávez, Miguel Villarroel, Fernando Nava e José Briceño.

