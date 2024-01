Corinthians e Novorizontino se enfrentam, nesta segunda-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vencedor enfrentará Flamengo ou Cruzeiro, que se enfrentam na outra semi. Se rolar empate no tempo normal, decisão por pênaltis. Para você não perder nada deste jogo, a Voz do Esporte prepara uma supercobertura, que começa com um pré-jogo às 20h45. O comando e a narração estão com o premiado Cesar Tavares.

Rodrigo Serafim está com os comentários deste jogão entre Novorizontino e Corinthians. Mas as reportagens ficam com Gisele Pina. Não deixe de conferir este jogo com a Voz do esporte. É só clicar na arte acima.

