Ivan passa por cirurgia após lesão na estreia pelo Internacional

Reforço do Internacional para 2024, o goleiro Ivan não teve um bom começo de temporada. Após lesão em sua estreia pelo Colorado no último domingo, diante do Avenida, pelo Campeonato Gaúcho, o arqueiro passou por cirurgia nesta segunda-feira.

Ivan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no fim do primeiro tempo. Dessa forma, ele fez procedimento cirúrgico menos de 24 horas após a contusão. O Inter não estipulou um prazo de retorno, mas lesões deste tipo costumam exigir cerca de oito meses de recuperação.

O camisa 22 colorado se machucou no fim do primeiro tempo, após bola alçada na área. Ele saiu no intervalo e foi substituído por Anthoni. Titular da posição, o uruguaio Sergio Rochet sentiu um desconforto nos últimos dias e também é desfalque para o técnico Eduardo Coudet.

Ivan pertencia ao Corinthians, mas chegou em definitivo ao Inter. Nas últimas temporadas, ele passou por Zenit (RUS) e Vasco, porém teve poucas oportunidades. Antes de chegar a Porto Alegre, ele quase acertou com o América-MG.

Sem Ivan, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Gaúchão 2024. O adversário será o São Luiz, fora de casa, às 19h (de Brasília).

