Geromel treina com proteção, mas deverá ser desfalque no Grêmio

Ausente da estreia do Grêmio em 2024, na derrota para o Caxias no último sábado, o zagueiro Pedro Geromel treinou com os companheiros nesta segunda-feira. Com um problema em um dedo da mão direita, o defensor trabalhou no CT Luiz Carvalho, mas com uma proteção.

Geromel treinou sem limitações com o restante do elenco, mas não deverá jogar na quarta-feira. O Imortal encara o São José, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na Arena.

A expectativa é de que o zagueiro volte a jogar no fim de semana, quando o Grêmio encara o Brasil de Pelotas, fora de casa. Para quarta-feira, contudo, o técnico Renato Portaluppi deverá contar com o retorno de Walter Kannemann, que não encarou o Caxias para aprimorar a parte física.

Pedro Geromel renovou recentemente seu contrato com o Grêmio, e o novo vínculo é válido até o meio do ano. Desde 2013 na equipe gaúcha, ele está marcado como um dos grandes zagueiros da história gremista.

Na temporada passada, Geromel entrou em campo apenas sete vezes pelo Imortal. Em uma temporada marcada por contusões, ele não conseguiu ser aproveitado.

