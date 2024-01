Brighton e Wolverhampton ficam no empate pela Premier League

Dessa forma, com o empate, o Brighton, do brasileiro João Pedro, pulou para a sétima posição, com 32 pontos, ultrapassando o Manchester United. Já o Wolverhampton, de Matheus Cunha, seguiu na 11ª colocação.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções no Falmer Stadium. O time da casa controlou grande parte da etapa inicial, com 68% de posse de bola. No entanto, teve dificuldade para ameaçar o adversário, que se fechou bem no setor defensivo. Já o Wolverhampton, que optou pelos contra-ataques, também não teve eficiência.

A equipe visitante voltou do vestiário com uma outra postura, partindo para cima do Brighton. Aliás, logo no primeiro minuto, o Wolverhampton ficou perto de estrear o placar com Matheus Cunha. Se por um lado os lobos, com confiança, cresceram em campo, os donos da casa tiveram uma queda de rendimento.

A pressão do time de fora aumentou ainda mais nos últimos 10 minutos. Cunha, inclusive, em grande jogada de contra-ataque, driblou o goleiro adversário, mas chutou para fora. Até o apito final, ambas as equipes criaram lances de perigo, mas não converteram.

Jogos da 21ª rodada do Inglês

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×1 Luton Town

Sábado (13/1)

Chelsea 1×0 Fulham

Newcastle 2×3 Manchester City

Domingo (14/1)

Everton 0x0 Aston Villa

Manchester United 2×2 Tottenham

Sábado (20/1)

Arsenal 5×0 Crystal Palace

Brentford 3×2 Nottingham Forest

Domingo (21/1)

Shefffield United 2×2 West Ham

Bournemouth 0x4 Liverpool

Segunda-feira (22/1)

Brighton 0x0 Wolverhampton

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.