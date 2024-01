Atletico de Madrid bate Granada e volta ao G4 do Espanhol

Nesta segunda-feira (22/1), o Atlético de Madrid foi até a Andaluzia e visitou o Granada, pela 21ª rodada do Espanhol. Não teve moleza, mas levou a melhor neste duelo no Estádio Los Carmenes: 1 a 0. Morata fez o gol isolado. Apesar do placar magro, o jogo foi movimentado, com os Colchorenos pouco criativos no primeiro tempo, mas garantindo a vitória na etapa final.

O Atlético volta, assim, ao quarto lugar (zona da Champions), com 41 pontos. Mas muito atrás dos ponteiros Girona (52 pontos) e Real Madrid (51 e menos um jogo). O Granada, por sua vez, está mal. Afinal, com 11 pontos, está em penultimo lugar, cinco pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, o Sevilla.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Granada melhor no primeiro tempo

No primeiro tempo, o Atlético fez o seu jogo tradicional, mais fechado e buscando contra-ataques. Assim, o Granada ficou com a posse de bola e finalizou mais do que o rival. Porém, sem grande perigo para o goleiro Oblak. O Atlético só teve ataques de sucesso nos minutos finais. Primeiramente numa finalização de Riquelme; depois, teve uma bola no travessão de Griezmann, mas que se entrasse o VAR seria chamado e anotaria uma falta do time atleticano na construção da jogada.

Atlético marca e vence

No segundo tempo, com as entradas de Samuel Lino e De Paul, o Atletico passou a ser mais ousado no ataque e chegou ao gol aos nove minuitos, com Morata concluindo cruzamento de Griezmann. Pouco depois, Saul ampliou, mas o tento foi anulado pelo VAR por impedimento. A partir daí, o Granada passou a ficar cima, com muito perigo nos chuveirinhos em bola parada. Numa delas, após comsluão Witsel salvou na linha.

No fim, o Atletico somente não ampliou num chute de Correa na pequena área, graças a uma defesa espetacular do goleiro Battala, no reflexo. Nos acréscimos o jogo pegou fogo, com o Granada reclamando de um pênalti, Griezmann fazendo gol para o Atlético (anulado por impedimento) e Hermoso evitando o empate dos granadinos salvando na linha.

Fim de jogo e os números foram enganadores: o Granada teve 54% de posse e 14 finalizações a 10. Mas o Granada teve apenas três chutes no alvo, contra oito dos atleticanos, que não fizaram mais gols por causa do goleiro Battala.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (19/1)

Alavés 1×0 Cádiz

Sábado (20/1)

Rayo Vallecano 0x2 Las Palmas

Villarreal 1×1 Mallorca

Valencia 1×0 Athletic Bilbao

Celta 0x1 Real Sociedad

Domingo (21/1)

Osasuna 3×2 Getafe

Real Madrid 3×2 Almería

Betis 2×4 Barcelona

Girona 5×1 Sevilla

Segunda-feira (22/1)

Granada 0x1 Atlético de Madrid

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.